 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > İzmir'deki korkunç kazada sürücü çarptı, kaçtı, arkasına bile bakmadı

İzmir'deki korkunç kazada sürücü çarptı, kaçtı, arkasına bile bakmadı

Giriş Tarihi: 02.11.2019, 11:28

İzmir’in Menemen ilçesinde bir sürücü, iddiaya göre aracını seyir halindeki Yusuf Gökkılıç’ın üzerine sürünce korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken Gökkılıç, kazaya sebebiyet veren kişinin bir an önce bulunmasını talep etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale yolu Menemen ilçesi Asarlık mevkiinde meydana geldi. İşe gitmek için özel aracıyla Aliağa istikametine giden Yusuf Gökkılıç'a seyir halindeki bir başka araç arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki kaldırıma savrulan Gökkılıç idaresindeki otomobil, yine yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazadan şans eseri hafif yaralı olarak kurtulan Yusuf Gökkılıç olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameraları korkunç kaza anını saniye saniye görüntüledi. Polisin Gökkılıç'a ait araca arkadan vurup kaçan araç sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'deki korkunç kazada sürücü çarptı, kaçtı, arkasına bile bakmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Hercai 19. bölüm tek parça izle
Hercai 19. bölüm tek parça izle
Hercai son bölüm izle!
Hercai son bölüm izle!
CHP'den HDP'nin önerisine destek!
CHP'den HDP'nin önerisine destek!
Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi
Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi
Aslan balığı ayağına düştü hastanelik oldu
Aslan balığı ayağına düştü hastanelik oldu
Fatih Terim, neşteri vuruyor! Galatasaray'da büyük değişim!
Fatih Terim, neşteri vuruyor! Galatasaray'da büyük değişim!
CHP'den HDP'nin önerisine destek!
CHP'den HDP'nin önerisine destek!
Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi!
Suriye'de Türk ve Rus askerlerin ortak devriyesi başladı
Suriye'de Türk ve Rus askerlerin ortak devriyesi başladı
İzmir'de parçalanmak üzere olan gemiye dev akaryakıt operasyonu
İzmir'de parçalanmak üzere olan gemiye dev akaryakıt operasyonu
Başkan Erdoğan:Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var
Başkan Erdoğan:Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var
Muğla'da trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu
Muğla'da trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu