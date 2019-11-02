İzmir'deki korkunç kazada sürücü çarptı, kaçtı, arkasına bile bakmadı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirdeki-korkunc-kazada-surucu-carpti-kacti-arkasina-bile-bakmadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in Menemen ilçesinde bir sürücü, iddiaya göre aracını seyir halindeki Yusuf Gökkılıç’ın üzerine sürünce korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken Gökkılıç, kazaya sebebiyet veren kişinin bir an önce bulunmasını talep etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale yolu Menemen ilçesi Asarlık mevkiinde meydana geldi. İşe gitmek için özel aracıyla Aliağa istikametine giden Yusuf Gökkılıç'a seyir halindeki bir başka araç arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki kaldırıma savrulan Gökkılıç idaresindeki otomobil, yine yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazadan şans eseri hafif yaralı olarak kurtulan Yusuf Gökkılıç olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameraları korkunç kaza anını saniye saniye görüntüledi. Polisin Gökkılıç'a ait araca arkadan vurup kaçan araç sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA