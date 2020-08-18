İzmir'in çöp sorunu bitmiyor! Harmandalı çöplüğü çözüm bekliyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirin-cop-sorunu-bitmiyor-harmandali-coplugu-cozum-bekliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de çevreyi ve sağlığı tehdit eden Harmandalı çöplüğü vatandaşı isyan ettirdi. Son dönemlerde yapılan zamlar ve ulaşımdaki düzenlemelerle tepkilerin odağında olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı çöplüğü konusunda verdiği sözleri tutmamasına İzmirliler tepkili. CHP'li Tunç Soyer'e seslenen yöre halkı, seçimden önce Soyer'in Harmandalı Çöp Depolama Alanı için verdiği sözleri hatırlattı. Çocuklarının sağlığından endişelendiklerini ifade eden vatandaşlar, yaşlıların ve rahatsızlığı bulunanların nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Vatandaşlar çareyi kat kat maske takmakta buldu.