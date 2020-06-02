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    Kamu kurumlarında görev yapan hamile çalışanlarla ilgili önemli karar

    Giriş Tarihi: 02.06.2020, 16:15

    Kamuda görev yapan hamile personeller ile ilgili Sağlık Bakanlığından önemli bir karar geldi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak. Söz konusu karar 81 il valiliğine gönderildi...

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