Kılıçdaroğlu'nu toplu istifa dalgası bekliyor! CHP'de 'İnce' paniği

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kilicdaroglunu-toplu-istifa-dalgasi-bekliyor-chpde-ince-panigi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muharrem İnce önümüzdeki günlerde parti kurmaya hazırlanırken CHP'de de istifalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni toplu istifaların olacağı belirtiliyor. Muharrem İnce cephesinde bir heyecan yaşanıyor. 19 Mayıs'ta Muharrem İnce'nin partisini kurmak üzere İçişleri Bakanlığı'na başvurması bekleniyor. Hazırlıklar da son sürat devam ediyor. 17 Mayıs'ta bir toplantı yapmayı planlıyor kurucular kurulu. Fakat logo hazırlandı, logo beğenilmedi, bir kez daha yeniden yapılıyor logo. Farklı bir logo ile seçmenlerin karşısına çıkmak istiyor Muharrem İnce. Bu arada istifalar devam ediyor. CHP'den Muharrem İnce'nin partisine geçmek için Gaye Usluer istifa etmişti. Mustafa Kemal Çiçek de son olarak istifa etmişti. Bu istifalar devam edecek görülüyor. Özellikle Muharrem İnce partiyi kurduktan sonra bu kopuşların CHP'den hızla devam edeceği bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.