Alınan tedbirler ve kısıtlamalar ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında büyük düşüşler yaşanıyor. Bu kapsamda da vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Gündeme gelen son dakika gelişmesine göre, hafta içi sokağa çıkma yasağının saati 21.00’den 23.00’e çekilmesi gündeme gelirken hafta sonu gündüz yasağı da kaldırılabilir. Detayları A Haber Muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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