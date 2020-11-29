Koronavirüs ilacı nasıl kullanılır? İşte doğru ilaç kullanım rehberi...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/koronavirus-ilaci-nasil-kullanilir-iste-dogru-ilac-kullanim-rehberi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı tarafından küresel ölümcül salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik hazırlanan broşürler, 81 ile gönderildi. Broşürlerde, erken başlanan ve doğru dozda alınan ilaçlarla devam edilen tedavinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü vurgulandı.