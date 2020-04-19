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    Koronavirüs salgını ne zaman pik yapacak? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk açıkladı

    Giriş Tarihi: 19.04.2020, 18:46

    Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de ne zaman pik (zirve) yapacak? Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? İlaç ve aşı çalışmalarında son durum ne? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

    Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de ne zaman pik (zirve) yapacak? Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? İlaç ve aşı çalışmalarında son durum ne? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

    SALGIN NE ZAMAN PİK YAPACAK?

    Alınan tedbirlere uyulmasının kritik önemde olduğunu vurgulayan Öztürk, "Dünyanın değişik ülkelerinde zirveye doğru bir gidiş yaşanıyor buna ülkemizde dahil. Zirveye ne zaman erişeceğiz? Tabi ki bu tamamen bizim koruma önlemlerine uymamızla doğrudan ilişkili olmakla birlikte şu andaki süreci devam ettirebilirsek yaklaşık 10-15 gün içinde bu zirveye ulaşırız. Zirvede bir plato göreceğiz ve ondan sonra da inişe geçecek. Vaka sayılarında kısmi de olsa azalma başladı." ifadelerini kullandı.

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