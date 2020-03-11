Koronavirüse karşı kişisel olarak hangi tedbirler alınmalı? Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/koronaviruse-karsi-kisisel-olarak-hangi-tedbirler-alinmali-bagisikligi-guclendiren-besinler-nelerdir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada ülkemizde ilk koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Peki koronavirüse karşı kişisel olarak alınması gereken tedbirler nelerdir? Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir? Koronavirüs nasıl bulaşır? Sağlıklı Yaşam Uzmanı Buğra Buyrukçu Ahaber'e değerlendirmelerde bulundu.