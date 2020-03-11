Koronavirüs nedeniyle okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından okullar tatil olacak mı? sorusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamada bulundu. İşte merak edilenler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakası olduğunu açıkladı. Gerekli tedbirlerin alınmasının yanısıra okulların tatil olup olmayacağı da merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...
OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Selçuk,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI'NA MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK DA KATILACAK
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.
Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da iştirak edecek.
Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.
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