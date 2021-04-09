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    Yeniasır TV Gündem Kuşadası'nda üst üste korona partisi! Bu sefer rapçiler toplandı

    Kuşadası'nda üst üste korona partisi! Bu sefer rapçiler toplandı

    Giriş Tarihi: 09.04.2021, 21:51

    Kuşadası bugünlerde korona partileriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün bir otelin lobisini kulübe çevirenlere ani baskın yapılmıştı. Bugün de gençlerin partisi objektiflere takıldı. Polisler rapçilere ani baskın düzenledi. Gençlerden birisinin polislere "Bu ne ya" demesi ise dikkat çekti.

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