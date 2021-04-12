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    Libya Başbakanı Dibeybe Ankara'da

    Giriş Tarihi: 12.04.2021, 16:47

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.Dibeybe'ye Ankara ziyaretinde 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad da eşlik ediyor.

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