Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.Dibeybe'ye Ankara ziyaretinde 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad da eşlik ediyor.
Libya Başbakanı Dibeybe Ankara'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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