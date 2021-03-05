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    Manisa’da akıllara durgunluk veren olay! Marketin içinde soyundu

    Giriş Tarihi: 05.03.2021, 22:31

    Manisa’da bir zincir markette hırsızlık yaptığından şüphelenilen kadını bekletmek isteyen kasiyer ve market çalışanları, kadının şok tepkisi karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Bir anda eteğini kaldırıp altına giydiği şalvarını indiren kadın karşısında ne yapacaklarını şaşıran market çalışanlarının çaresiz anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir markette alışveriş yapan bir kadın ve iki kızının durumundan şüphelenen market kasiyeri, kadın ve kızlarını güvenlik kameralarını kontrol ettirmek için bekletmek istedi.

    O sırada öfkelenen kadın bir anda eteğini kaldırıp altındaki şalvarı indirerek kasiyere arkasını döndü. Neye uğradıklarını şaşıran market çalışanları kadının üstünü toparlamasını istemesine ve beklemelerini söylemelerine rağmen her seferinde aynı hareketi tekrarladı.

    Kadınla baş edemeyen market çalışanları kadından şikayetçi olmayarak gitmesine izin verirken daha sonra izledikleri güvenlik kamerası kayıtlarında kadının yanındaki kızın raftan bir şeyler alarak pantolonunun içine soktuğu ve kadının da kıza siper olduğu tespit edildi.

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