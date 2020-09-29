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    Marmara Gölü'nde tedirgin eden ses!

    Giriş Tarihi: 29.09.2020, 15:02

    Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan, son iki yılda yaşanan kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kalan Marmara Gölü’nde oluşan bir çukurdan gelen fokurdama sesi ile çıkan gaz korku ve paniğe neden oldu.

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