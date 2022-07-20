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    Yeniasır TV Gündem Muğla Kavaklıdere'de yollar köstebek yuvasına döndü! Çalışmalar 2 yıldır neden tamamlanamadı?

    Muğla Kavaklıdere'de yollar köstebek yuvasına döndü! Çalışmalar 2 yıldır neden tamamlanamadı?

    Giriş Tarihi: 20.07.2022, 14:49

    Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla'da altyapıdan çevre kirliliğine kadar bitmek bilmeyen sorunlar vatandaşı isyan ettirdi. Kavaklıdere ilçesinin ana caddesi olan Turgut Özal Bulvarı'nda 2 sene önce başlayan yol çalışması hala bitmiş değil. Mülkiyeti ve tasarruf yetkisi CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde olan 4 km’lik yolun hala daha tamamlanamamış olması bölge halkını tepkisine yol açtı. Detayları A Haber'den Vural Efecik, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ile değerlendirdi.

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