Muğla’da düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasının şüphelisinin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği olayın baş şüphelisi, Kosova'ya kaçmak isterken Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalanmıştı. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalanma anının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, şüphelinin pasaport kontrolünden geçip uçağa gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandığı görülüyor.
İHA
Muğla'da 8 göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelisi böyle yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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