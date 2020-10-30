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    Muharrem İnce yol haritasını açıkladı! Memleket Hareketi'nde hangi isimler var?

    Giriş Tarihi: 30.10.2020, 11:55

    Son dakika haberi... CHP ile arasına kara kediler giren Muharrem İnce, yol haritasını canlı yayında açıkladı. İnce, kurduğu Memleket Hareketi'ne dahil olan isimleri ve geçmişlerini sıraladı.

    Muharrem İnce, "Ekibimiz kendisini tanıtacak, saat 11'de burada basın toplantısı yapacağız" demişti. CHP'den ayrılması ile oyların bölüneceği eleştirilerine de değinen İnce, "Tabi ki Millet İttifakının içindeyiz ama biz bir siyasi partinin yola çıkarken ittifakla yola çıkmamasını savunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    YOL HARİTASINI AÇIKLADI
    CHP'ye resti çeken Muharrem İnce, yol haritasını canlı yayında açıkladı. İnce, kurduğu Memleket Hareketi'ne dahil olan isimleri sıraladı.

    İnce'nin açıklamaları şöyle:

    Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla top yekün müdahale istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı yapıyoruz. İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir vergi istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.



    Bir ekmek bir kap su yetmez, hayvanı can kabul eden saygı gösteren bir düzenleme istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmadığı, uygulayanlara cezaların verildiği bir düzenleme istiyoruz.

    Esnaf ve sanatkarlar için adil bir rekabet ortamı istiyoruz. Kindar değil, kardeşce yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz. Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Okulları öğretmenlerle buluşturmak istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz.

    Bilişime ulaşmakta yasakların kalktığı ucuz ve hızlı istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayali değil, ülke içinde yaşamak isteyen bir nesil istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.

    İnce, kurucular kurulunu açıkladı:

    Ahmet Özalp siyaset bilimi profesörü

    Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör

    Ali Tunçcan, Uçak mühendisi

    Alper Karaoğlan, tıp preofesörü

    Ayber Yağız, endüstriyel tasarımcı

    Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat

    Aykut Demiray, Bankacı

    Barış Tuzlumbay, tıp profesörü

    Berk Hacıgüzeller, finansal danışman



    Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci

    Bilim Neyaptı, iktisar doçenti

    Burak Hasar, diş hekimi

    Cüneyt Oğuz, yatırım bankacısı iş insanı

    Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı

    Ebru Arıkan, iş insanı eğitimci

    Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci

    Gürbüz Evren, kalkınma uzmanı

    Hüseyin Baraner, turizmci

    Hüseyin Ercüment Değer, Avukat

    İlhan Düzyürek, yönetici

    İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici

    İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti

    Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı

    Mert Ünlü, ihracatçı

    Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı

    Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi

    Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili

    Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı

    Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi

    Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici

    Serkan Yahşi, inşaat mühendisi

    Serkan Ufuk Akgün, sanayici

    Sibel Aracı, psikiyatrist

    Tolga Yüce, oyuncu yönetmen yapımcı

    Yağız Elver, akademisyen

    Zeynep Hazal Tulgar, üniversite öğrencisi

    Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, bu kadromuzu yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programızla birlikte, karşınzıa olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.

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