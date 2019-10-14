 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

Giriş Tarihi: 14.10.2019, 21:15

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç'in batısındaki Yalışlı ve el-Azuri köyleri terör örgütü YPG unsurlarından temizlendi. Kahraman Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi devam ediyor..

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarı ile devam ediyor. Bu kapsamda SMO birlikleri, Münbiç'in batısında bulunan Yalışlı ve el-Azuri köylerini teröristlerden temizledi. Bölgede terör örgütü PKK/PYD'ye ait bir tank da ele geçirildi.

MÜNBİÇ İKİ KOLDAN KUŞATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Suriye Milli Ordusu, adım adım Münbiç'e giriyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Münbiç iki koldan kuşatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı izle
Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı izle
Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz
"Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz"
Çanakkale'de yoldan 100 metre uzaklıktaki eve kamyonetiyle girdi
Çanakkale'de yoldan 100 metre uzaklıktaki eve kamyonetiyle girdi
Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama
Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama
Denizli'de ortalık savaş alanına döndü! Görünce şok oldular! İşte o anlar güvenlik kamerasında...
Denizli'de ortalık savaş alanına döndü! Görünce şok oldular! İşte o anlar güvenlik kamerasında...
İzmir'de engellilere çöp tankı engeli
İzmir'de engellilere çöp tankı engeli
Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz
Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz
Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama
Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama
PYD'nin mühimmat aracı böyle imha edildi
MSB paylaştı! PKK/PYD-YPG'lilere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle imha edildi
Erdoğan'dan Ayn El Arap (Kobani) ve Münbiç açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Ayn El Arap (Kobani) ve Münbiç açıklaması
Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi
Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi