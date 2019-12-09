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Muş'ta gri kategoride aranan terörist böyle yok edildi

Giriş Tarihi: 09.12.2019, 15:38

İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 7-8 Aralık'ta yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristlerden birinin, terörden aranalar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu 'Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir."

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