Özel ekipler çalışıyor! İzmir'deki provokatörler nasıl yakalanacak?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ozel-ekipler-calisiyor-izmirdeki-provokatorler-nasil-yakalanacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir polisi iki gün üst üste farklı ilçelerde bulunan camilerin merkezi sistemine müdahale ederek korsan yayın yapan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan detaylı incelemede cami hoparlöründen yapılan korsan müzik yayının organize bir iş olduğunu ortaya koydu. İzmir'de Konak, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde merkezi sistemin bulunduğu 4 camiden namaz vakitlerinde kentteki 2 bin camiye ezan yayını yapılıyor. Peki provokatörler nasıl yakalanacak? Güvenlik uzmanı Feramuz Erdil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı