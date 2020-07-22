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    Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı! Yürek yakan görüntüler

    Giriş Tarihi: 22.07.2020, 09:18

    Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan ve ardından korkunç bir cinayete kurban gittiği anlaşılan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) bir süre önce oynadığı turistik tanıtım film ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in oynadığı turistik tanıtım filmini Batuhan Altın adlı bir arkadaşının çektiği bildirildi. Marmaris'te çekilen görüntülerde, bir turistik tesise gelen üç arkadaşın hikayesi işleniyor. Gültekin'in kahvaltı ettiği anlar ve görüntülerin sonundaki gülümsemesi ise izleyenlerin yüreklerini dağlıyor.

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