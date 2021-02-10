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    Rüzgarın hızı 90 kilometreyi aştı! Fırtınaya yakalananlar tabelalara sarıldı

    Giriş Tarihi: 10.02.2021, 22:37

    Rusya’da hızı saatte 90 kilometreyi aşan fırtınaya sokakta yakalananlar yol kenarındaki tabelalara tutunarak savrulmaktan kurtuldu. Öte yandan fırtınanın etkisiyle binaların çatısı uçarken, park halindeki araçların üzerine tabelalar devrildi. Bazı araçlarda büyük hasar meydana geldi.

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