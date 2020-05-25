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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

    Giriş Tarihi: 25.05.2020, 21:14

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 29 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 157 bin 814, can kaybı 4 bin 369 oldu.

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