Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ayda ve Elif bebeğe ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminin mucize bebekleri Elif ve Ayda'yı hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, iki çocuğun da sağlık durumu ile ilgili bilgi alıp onlara hediyeler verdi. İşte o anlar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin enkazından saatler süren arama-kurtarma çalışmaları sonrası kurtarılan mucize bebekler Elif ve Ayda'yi hastanede ziyaret etti.
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