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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ayda ve Elif bebeğe ziyaret

    Giriş Tarihi: 05.11.2020, 15:53

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminin mucize bebekleri Elif ve Ayda'yı hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, iki çocuğun da sağlık durumu ile ilgili bilgi alıp onlara hediyeler verdi. İşte o anlar...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin enkazından saatler süren arama-kurtarma çalışmaları sonrası kurtarılan mucize bebekler Elif ve Ayda'yi hastanede ziyaret etti.

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