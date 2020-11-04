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Haberler İzmir Minik Ayda’nın sağlık durumu iyi! Tedavisi devam ediyor

’nın sağlık durumu iyi! Tedavisi devam ediyor

’deki depremin ardından 91’inci saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan 4 yaşındaki ’in Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Minik Ayda’nın sağlık durumu iyi! Tedavisi devam ediyor

İHA

04.11.2020, 10:17

Bugün Hastaneden yapılan açıklamada minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte Ayda'yı ziyaret eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, minik Ayda'nın durumu hakkında bilgi aldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde ilk kontrollerinin yapılarak tedaviye başlanan Ayda Gezgin'in genel sağlık durumunda bir sorun bulunmamasının sevindirici olduğu belirtildi.

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