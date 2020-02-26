Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki durumu yerinde inceleyeceğini bildirirken, Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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