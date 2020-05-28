Sağlık Bakanı Koca'dan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlaması bitişi hakkında flaş açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-kocadan-20-yas-alti-ve-65-yas-ustu-kisitlamasi-bitisi-hakkinda-flas-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs nedeniyle, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşları korumak için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda sokağa çıkmayan bu iki grup büyük ölçüde korundu. Vakaların yavaş yavaş kontrol altına alınmasıyla birlikte bu iki grup için bazı esneklikler getirildi. Peki, 15 - 20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 15 - 20 yaş arasının sokağa çıkma izni kaç saat? işte detaylar...