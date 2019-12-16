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Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 16.12.2019, 14:01

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti. Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Küçük Mert, sırınga çikolata kurbanı
Mert'in ölümüne neden olan şırıngalı çikolata parçası otopsiyle çıkarıldı
Şırıngalı çikolatadan hayatını kaybeden Mert'in ailesi o anları anlattı

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