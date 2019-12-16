Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti. Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın son görüntüleri ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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