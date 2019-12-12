Küçük Mert, sırınga çikolata kurbanı

Ankara'da 'şırınga çikolata'dan ölen 6 yaşındaki Mert Yağız Köksal ile ilgili başsavcılıktan açıklama geldi! Keçiören'de ilkokul birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümünde şırınga çikolata şüphesi aileyi yasa boğmuştu.

Ankara'da 'şırınga çikolata'dan ölen 6 yaşındaki Mert Yağız Köksal ile ilgili başsavcılıktan açıklama geldi! Keçiören'de ilkokul birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümünde şırınga çikolata şüphesi aileyi yasa boğmuştu. BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Mert, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi Mert'in sınıfta ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada 'şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken nefessiz kaldığını' belirtti.