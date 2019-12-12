Mert’in ölümüne neden olan şırıngalı çikolata parçası otopsiyle çıkarıldı

Ankara’da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı. Parçada diş izine benzer ısırık izi olduğu görüldü.