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Mert’in ölümüne neden olan parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert’in ölümüne neden olan şırıngalı çikolata parçası otopsiyle çıkarıldı

12.12.2019, 17:50

’da 7 yaşındaki 'ın nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı. Parçada diş izine benzer ısırık izi olduğu görüldü.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, saat 08.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaştı.

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Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside çocuğun nefes borusuna kaçan parça çıkarıldı. Parçada diş izine benzer ısırık izi olduğu görüldü. Mert'in ölümüne ilişkin soruşturma ise sürüyor.

İHA

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