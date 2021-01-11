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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu!

    Son dakika: Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu!

    Giriş Tarihi: 11.01.2021, 20:57

    Başkan Erdoğan akşam saatlerinde gerçekleşen kritik kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.Toplantı gündeminde ABD ve AB ile yeni yol haritası, reform çalışmaları, okullarda yüz yüze eğitim, koronavirüs kısıtlamalarının sahaya etkisi ve alınabilecek yeni kararlar ele alındı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

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