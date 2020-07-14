Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Salgının zirve dönemini geride bıraktık

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-baskan-erdogandan-koronavirus-aciklamasi-salginin-zirve-donemini-geride-biraktik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs küresel salgıyla iglili konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olan başarılı bir mücadele ortaya koymuştur. Milletimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemle süreci yönettik. Ne hastanelerde, ne ilaçlarda ne de güvenlik de zaafiyete ve mağduriyete meydan verdik. Hamdolsun salgının zirvesini geride bıraktık." ifadelerini kullandı.