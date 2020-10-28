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    Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif çıkan 10 kişiden 4'ü İstanbul'da

    Giriş Tarihi: 28.10.2020, 20:19

    Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez İstanbul'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadelede toplu taşımanın önemini vurgulayan Bakan Koca, testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ünün İstanbul'da ikamet ettiğini kaydetti.

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