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    Soner Yalçın bir skandala daha imza attı! Kaçak villasını denetlemeye gelen ekipleri eve almadı

    Giriş Tarihi: 04.06.2020, 15:41

    Oda TV’nin sahibi ve Sözcü Gazetesi’nin yazarı Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te kale gibi, yeniden inşa ettirdiği milyonlarca dolarlık villası ortaya çıktı. Yalçın'ın villasında kaçak inşaat yaptırdığının ortaya çıkmasının üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri denetim kararı aldı. Yalçın, denetim yapmak üzere villaya gelen ekipleri eve almayarak bir skandala daha imza attı. İşte detaylar...

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