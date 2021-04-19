Soyer, CHP yandaşı kanallara milyonlar akıttı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/soyer-chp-yandasi-kanallara-milyonlar-akitti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tunç Soyer, belediyenin kaynaklarında aslan payını PR çalışmalarına ayırdı. CHP yandaşı kanallardaki programlara çıkıp konuşabilmek için milyonlarca lira bütçe çıkardı. Soyer'in çıktığı kanallar ise, FOX TV, KRT, TELE1 ve Halk TV. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2021 yılı medya planlama hizmeti için 2 milyon 842 bin lira kaynak ayırdı. Bu para ise, CHP yandaşı kanallara aktarılacak. Soyer, sosyal medya hesabı için de 722 bin lira harcamıştı. Çeyrek asırdır CHP yönetimi altında olan İzmir'in borcu 9 milyar lirayı aştı, Soyer bu borcu kapatabilmek adına yine borçlanma yoluna gitti ve milyarlarca lira borç aldı. Göreve geldiği günden beri kentte kronikleşen hiçbir soruna çözüm üretemeyen Soyer, hizmeten başka her şeye para buluyor. İzmir'in ve İzmirlinin onca sorunu dururken Soyer, kendi reklamını yapıyor ve belediye bütçesinden buna milyonlarca lira para akıtıyor.