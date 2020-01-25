İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapmak üzere geldikleri valilik binasında depreme yakalandılar. O anlar saniye saniye kamerada.
Tam o anda deprem oldu! Bakanlar canlı yayında açıklama yapacaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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