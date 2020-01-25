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Tam o anda deprem oldu! Bakanlar canlı yayında açıklama yapacaktı

Giriş Tarihi: 25.01.2020, 12:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapmak üzere geldikleri valilik binasında depreme yakalandılar. O anlar saniye saniye kamerada.

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