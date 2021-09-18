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    Tunç Soyer'e lüks makam aracı aranıyor! 'Makam bisikleti'nden vazgeçti

    Giriş Tarihi: 18.09.2021, 12:48

    Makam bisikleti ve doğa dostu aracı ile sık sık görüntü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, lüks makam aracı için ihaleye çıktı. Danışmanı olan Güven Eken'in yönetim kurulu başkanı olduğu İZDOĞA şirketinden ihaleye çıkması ise dikkatleri çekti. İhale belgesinde aracın 800 bin lira değerinde olduğu görülürken sadece iç aksamı ise 400 bin lira.

    Soyer'i savunmak Neptün Hanım'a kaldı

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