Makam bisikleti ve doğa dostu aracı ile sık sık görüntü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, lüks makam aracı için ihaleye çıktı. Danışmanı olan Güven Eken'in yönetim kurulu başkanı olduğu İZDOĞA şirketinden ihaleye çıkması ise dikkatleri çekti. İhale belgesinde aracın 800 bin lira değerinde olduğu görülürken sadece iç aksamı ise 400 bin lira.
Tunç Soyer'e lüks makam aracı aranıyor! 'Makam bisikleti'nden vazgeçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.