Soyer’i savunmak Neptün Hanım’a kaldı

İzmir'de Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi Gala Gecesi'nde yarı çıplak semazen gösterisi yaptırarak eleştiri oklarının hedefi olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i savunmak için eşi Neptün Soyer devreye girdi. Skandalın ardından yalnızca Büyükşehir Belediyesi kurumsal kimliği üzerinden eleştirenleri "tedavisi olmayan hastalıklı zihinlere sahip olmak" ile suçlayan Soyer, skandalla ilgili kendisi bir açıklamada bulunmamıştı.



'EŞİ DEVREYE GİRDİ'

Devreye belediye faaliyetlerini yönlendirmedeki etkisi nedeniyle zaman zaman eleştiri konusu olan ve başkanı olduğu İzmir Köy-Koop aracılığıyla kocasının başkanlık yaptığı belediyeye on milyonlarca liralık mal satan Neptün Soyer girdi. Neptün Soyer, yarı çıplak sema gösterisi yapan dansçı Ziya Azazi'nin Ankara Devlet Opera ve Balesi'yle sergilediği benzeri performansın videosu ile yine Azazi'nin Mersin Opera ve Balesi ile birlikte Japonya'da Türk Yılı etkinleri çerçevesinde daha önce yaptığı bir gösteriyle ilgili Türk Büyükelçiliği'nin duyurusunun görselini paylaştı. Bu durum, "Tunç Soyer, bu konuda da kamuoyu nezninde o kadar zor durumda kaldı ki, şimde de eşi onu korumak için devreye girmek zorunda kaldı" yorumlarına neden oldu. Neptün Soyer, twitter hesabında yaptığı paylaşımlara yorum yapabilecekleri sadece 'kendisini takip edenler' şeklinde belirlediği için paylaşımlara hiçbir yorum yapılmaması da dikkat çekti.





SOYER'E YALANLAMA

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çok önemli olarak lanse ettiği İzmir'in "Cittaslow Metropol" ilan edilmesi icraatıyla ilgili şok bir gelişme yaşandı. Büyükşehir evsahipliğinde düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde kurulan stantta zirveye katılan yerli ve yabancı katılımcılara verilen Cittaslow Metropol İzmir başlıklı broşürde kentin Cittaslow ilan edilmesi için yapılan çalışmalarda görüşülen 60 kişi, kurum ve kuruluş sayıldı. Broşürde görüşülen bu kişiler sanki Cittaslow Metropol İzmir projesini destekliyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmıştı. İşte Soyer'in hazırlattığı bu broşüre Kültürpark Platformu'ndan yalanlama geldi. Bu 60 kişi ve kuruluş arasında ismine yer verilen Kültürpark Platformu, açıklamasında "Cittaslow Metropol projesine destek vermedik. Tersine Kültürpark'ın 'sakin park' yapılması çağrısında bulunduk" dedi. Açıklamada şöyle denildi: "Cittaslow İletişim ve Uluslararası Cittaslow Birliği Türkiye İletişim Koordinatörü ile İzmir Sanat KM'deki ofislerinde bir araya geldik. Platform olarak özetle; 2019 yazında yaşamış olduğumuz Arama Konferansı ve Çalıştay sürecini kendilerine anlattık.



GÖZARDI EDİLİYOR

PLATFORM için artık, söylenenlerin değil, yapılanların önemli olduğunu, 420 bin m2'lik Kültürpark'ta bile sakinliğin sağlanamadığı, parkın kentin ekolojisi için taşıdığı stratejik değerin göz ardı edildiğini vurguladık. Gerçek anlamda, sakin bırakılması gereken, trafikten arındırılması çok kolay olan bu alan için bile işlevlendirme yarışının sürdürüldüğü, tarihinde olmayan bir saçmalıkla "Pazar yeri" açıldığı, "Parkın betondan arındırılması için hiçbir

adım atılmazken, tersine parka yeni bina yapma çabalarının olduğunu' sıraladık. Platform olarak Cittaslow Metropol çalışması ile ilişkimiz yukarıdaki ile sınırlıdır."



ERHAN GÜLENÇ

Çıplak semazen ‘gezici’ çıktı