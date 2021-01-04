Tunç Soyer'in arkadaşları belediye şirketlerinde! Erhan Gülenç A Haber'de değerlendirdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/tunc-soyerin-arkadaslari-belediye-sirketlerinde-erhan-gulenc-a-haberde-degerlendirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Büyükşehir’de Tunç Soyer mezunu olduğu Bornova Anadolu Lisesi mezunlarını belediyede önemli görevlere getiriliyor. Konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Gülenç, "İzmir'de uzun yıllardır ilk defa yaşanıyor. Eskiden de aynı partiden belediye başkanı vardı ama belediye yönetimine veya şirketlerinde bu kadar ahbap-çavuş ilişkisi söz konusu değildi." dedi. İşte Gülenç'in açıklamaları...