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    Tunç Soyer'in arkadaşları belediye şirketlerinde! Erhan Gülenç A Haber'de değerlendirdi

    Giriş Tarihi: 04.01.2021, 19:37

    İzmir Büyükşehir’de Tunç Soyer mezunu olduğu Bornova Anadolu Lisesi mezunlarını belediyede önemli görevlere getiriliyor. Konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Gülenç, "İzmir'de uzun yıllardır ilk defa yaşanıyor. Eskiden de aynı partiden belediye başkanı vardı ama belediye yönetimine veya şirketlerinde bu kadar ahbap-çavuş ilişkisi söz konusu değildi." dedi. İşte Gülenç'in açıklamaları...

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