İzmir Büyükşehir’de Tunç Soyer mezunu olduğu Bornova Anadolu Lisesi mezunlarını belediyede önemli görevlere getiriliyor. Konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Gülenç, "İzmir'de uzun yıllardır ilk defa yaşanıyor. Eskiden de aynı partiden belediye başkanı vardı ama belediye yönetimine veya şirketlerinde bu kadar ahbap-çavuş ilişkisi söz konusu değildi." dedi. İşte Gülenç'in açıklamaları...
Tunç Soyer'in arkadaşları belediye şirketlerinde! Erhan Gülenç A Haber'de değerlendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.