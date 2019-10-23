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Tunç Soyer'in "Kıbrıs" açıklamalarının ses kaydı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 23.10.2019, 14:47

'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakılım' sözleriyle büyük tepki çeken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu sözlerinin iki yıl önce yapılmış bir konuşmadan alındığını yeni olmadığını söyleyerek inkar etmeye çalıştı ancak verdiği röportajın ses kaydı ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz üzerinden adada yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Türkiye için skandal ifadelerde bulunmuştu. Soyer, Türkiye'nin adaya müdahale ettiği savunarak "daha fazla müdahale etmeyelim" şeklinde açıklamalarda bulunmuş ancak bu açıklamaların yeni değil eski olduğunu iddia etmişti. Gazete ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek habere konu röportajın yeni yapıldığını belirtti. İşte o skandal ifadelerin ses kaydı ortaya çıktı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal Türkiye ve Kıbrıs açıklaması
Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'in "Kıbrıs" açıklamasına tepki

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