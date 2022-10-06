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    Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasındaydı! Özkanlar Pazar Yeri neden açılmıyor? | Video

    Giriş Tarihi: 06.10.2022, 12:04

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 2017 yılında kapatılan Özkanlar Pazar Yeri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Pazarın standartlara uygun şekilde yeniden açılacağının sözünü veren Soyer, seçildiği günden beri pazarı proje aşamasına bile getirmedi. Soyer'in 'ilk sırada yapacağım' dediği Özkanlar Pazar Yeri hala otopark olarak kullanılıyor. Durumdan mağdur olduklarını belirten esnaf sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.

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