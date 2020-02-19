Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Tarihi ticaret anlaşmasına imza atan Başkan Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi anlaşma! Başkan Erdoğan imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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