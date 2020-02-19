Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi anlaşma! Başkan Erdoğan imzayı attı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turkiye-ve-ozbekistan-arasinda-tarihi-anlasma-baskan-erdogan-imzayi-atti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Tarihi ticaret anlaşmasına imza atan Başkan Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.