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Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi anlaşma! Başkan Erdoğan imzayı attı

Giriş Tarihi: 19.02.2020, 19:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Tarihi ticaret anlaşmasına imza atan Başkan Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

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