Türkiye'nin en iyi 10 sokak lezzeti belli oldu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seçilen en iyi 10 sokak yemeği açıklandı. Hepimizin yakından bildiği lezzetler uluslararası tanıtım çalışmalarının yürütüldüğü ‘Go Turkey’ internet sayfasında yayınlandı. A Haber muhabiri Tülay Ayçicek ise sokağa çıkıp o lezzetleri yerinde görüntüledi.
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