Türkiye'nin en iyi 10 sokak lezzeti belli oldu!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seçilen en iyi 10 sokak yemeği açıklandı. Hepimizin yakından bildiği lezzetler uluslararası tanıtım çalışmalarının yürütüldüğü ‘Go Turkey’ internet sayfasında yayınlandı. A Haber muhabiri Tülay Ayçicek ise sokağa çıkıp o lezzetleri yerinde görüntüledi.