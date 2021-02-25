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    Türkiye'nin en iyi 10 sokak lezzeti belli oldu!

    Giriş Tarihi: 25.02.2021, 18:13

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seçilen en iyi 10 sokak yemeği açıklandı. Hepimizin yakından bildiği lezzetler uluslararası tanıtım çalışmalarının yürütüldüğü ‘Go Turkey’ internet sayfasında yayınlandı. A Haber muhabiri Tülay Ayçicek ise sokağa çıkıp o lezzetleri yerinde görüntüledi.

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