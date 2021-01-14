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    Ümit Özdağ'dan partisi ve CHP'ye sert sözler: Muğla'da 45 kişiyi istifaya zorladılar

    Giriş Tarihi: 14.01.2021, 14:26

    Son dakika haberine göre, İyi Parti'den ihraç edilen ancak mahkemenin kararı iptal etmesiyle yeniden geri dönen Ümit Özdağ, önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, partisi ve CHP'ye sert bir şekilde eleştirerek, "İyi Parti beni basın yoluyla tehdit ediyor. Muğla'ya gidersen gereken yapılacak diye haber gönderiyorlar. Muğla teşkilatından 45 kişiyi ziyarete gideceğim için istifaya zorladılar. İyi Parti ne varlığını CHP'ye borçludur, ne de CHP'nin korumasına muhtaçtır." dedi.

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