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    Vatandaştan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na terleten taciz - tecavüz sorusu

    Giriş Tarihi: 07.02.2021, 16:46

    CHP'son günlerde sıkça ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu vatandaştan gelen soru ile zor anlar yaşadı. Vatandaş "Siz her şeyi örtbas etmekte ustasınız. 12 olay yaşandı bir tanesine sesiniz çıkmadı. Maltepe'de yaşanan olayda tacizci kankanızdı." diyerek tepkisini dile getirdi.

    CHP'de taciz ve tecavüz olayları üzerine vatandaşın tepkisi devam ediyor. Parti yöneticileri ve vekiller bu konuda sessiz kalırken, bir vatandaş yaşananları CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sordu. Kaftancıoğlu kaçamak cevaplar verdikçe konuya hakim olduğunu söyleyen ve CHP il başkanını zorlayan vatandaş birçok soru sormasına rağmen Kaftancıoğlu'ndan yine de ahlaksız saldırılara karşı net bir tavır ve cevap gelmedi.

    "CANAN HANIM BİR TEPKİNİZ OLACAK MI?"
    "Canan hanım CHP'deki Taciz ve tecavüz olaylarına bir tepkiniz olacak mı?" sorusuna Kaftancıoğlu, "Herkesin tepkisi olması lazım. Tepki kadın kim olursa olsun, nerede mağdur olursa olsun anında gereği yapılır ve o kadının yanında olunur." cevabını verdi.

    "BEN GÖSTERDİM"
    "Madem bu kadar duyarlısınız neden sosyal medya hesabınızdan tepki göstermediniz?" sorusuna da "Ben gösterdim dikkatli takip edin." diyerek cevap verdi.

    "TACİZCİ KANKANIZDI"
    Vatandaş bu cevaptan sonra Kaftancıoğlu'na, "Siz her şeyi örtbas etmekte ustasınız. 12 olay yaşandı bir tanesine sesiniz çıkmadı. Maltepe'de yaşanan olayda tacizci kankanızdı." diyerek tepkisini dile getirdi.

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