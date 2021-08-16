  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il sıraladı!

    Yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il sıraladı!

    Giriş Tarihi: 16.08.2021, 18:31

    Yurtta hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu raporuna göre Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il sıraladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Uşak'ta tekstil fabrikası yanıyor
    Uşak'ta tekstil fabrikası yanıyor
    Öfkeli damat dehşet saçtı! Kamera görüntüleri çıktı
    Öfkeli damat dehşet saçtı! Kamera görüntüleri çıktı
    Başkan Erdoğan'dan 26 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan 26 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar
    Muğla'da orman yangınında alevlerin arasından son anda kurtuldu: Daha alacak nefesim varmış
    Muğla'da orman yangınında alevlerin arasından son anda kurtuldu: Daha alacak nefesim varmış
    Datça'dan tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
    Datça'dan tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
    Orman işçisinin yangına müdahale eden TOMA'ları görünce yaşadığı sevinç
    Orman işçisinin yangına müdahale eden TOMA'ları görünce yaşadığı sevinç
    Başkan Erdoğan'dan 26 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan 26 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar
    Datça'dan tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
    Datça'dan tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik başlıklar var
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik başlıklar var
    Bodrum'da korku dolu anlar! Denizde çırpınan genç son anda kurtuldu
    Bodrum'da korku dolu anlar! Denizde çırpınan genç son anda kurtuldu
    Çanakkale'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi
    Çanakkale'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi
    Babur denize indirildi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    "Babur" denize indirildi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar