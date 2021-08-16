Yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il sıraladı!

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Yurtta hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu raporuna göre Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.