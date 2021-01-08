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    Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 08.01.2021, 14:16

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar’da cuma namazı kıldığı Ömer Öztürk Camii önünde önemli açıklamalarda bulunuyor. ABD'deki olaylar hakkında konuşan Erdoğan, "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir." dedi.

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