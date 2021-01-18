Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tecavüz tepkisi: CHP'nin başındaki zat 56 gündür sessiz...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/politika/baskan-erdogandan-kilicdarogluna-tecavuz-tepkisi-chpnin-basindaki-zat-56-gundur-sessiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 7. Olağan Manisa – Aydın – Mardin – Adıyaman – Kilis – Bingöl – Bitlis – Elazığ - Muş İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, partililere seslendiği konuşmasında önemli ifadeler kullandı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nunun durumuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "50 günden fazladır partisindeki taciz ve tecavüz olayları karşısında sessiz" dedi.