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Sen Anlat Karadeniz

Giriş Tarihi: 15.11.2019, 10:39

"Tahir benim içimde çok kötü bir his var..."

Nefes'i baygın halde bulan Tahir'in kulaklarında Vedat'ın sözleri yankılanır. Doktoru Nefes'in sağlıklı olduğunu söylese de Tahir için bu tatmin edici değildir. Nefes'i kaybetme korkusunu bir türlü içinden atamamaktadır.

Nefes'in hamilelik maceraları başlar. Aşeren Nefes için tüm Kaleli erkekleri seferber olur. Gece yarısı greyfurt aramaya çıkan Kalelilerin sonu karakolda biter.

Dolaşmak için dışarı çıkan Tahir'in eve dönmemesi panik yaratır. Dört bir yanda herkes Tahir'i ararken, Tahir beklenmedik bir kurşunun hedefi olmuştur.

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