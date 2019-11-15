Sen Anlat Karadeniz - 59. Bölüm Fragmanı

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"Hayatta en zor işler başarılana kadar imkansız görünür. Bunun da en büyük ispatı annendir..."

Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.