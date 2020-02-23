Ali Koç, kendisine gösterilen tepkilerin ardından protokol tribününden aşağı atladı. Bunun ardından tribünde arbede yaşandı. İşte o görüntüler...
Fenerbahçe taraftarı, maçın ardından "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" diye tepki gösterdi. Ali Koç, kendisine yapılan istifa tezahüratları sonrası maçı izlediği yerden aşağı atladı. O sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşananlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.
Ali Koç tepki gösteren taraftarların arasına atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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