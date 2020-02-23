Ali Koç tepki gösteren taraftarların arasına atladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/spor/ali-koc-tepki-gosteren-taraftarlarin-arasina-atladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ali Koç, kendisine gösterilen tepkilerin ardından protokol tribününden aşağı atladı. Bunun ardından tribünde arbede yaşandı. İşte o görüntüler...

Fenerbahçe taraftarı, maçın ardından "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" diye tepki gösterdi. Ali Koç, kendisine yapılan istifa tezahüratları sonrası maçı izlediği yerden aşağı atladı. O sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşananlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.